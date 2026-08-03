Esclusiva: Roma, si riaccende la pista Cacciamani

03/08/2026 | 23:05:08

La Roma cerca un vice Wesley per la corsia mancina. E nelle ultime ore, dopo una fase di stand-by, si è riaccesa la pista Alessio Cacciamani. Il profilo piace molto, per il 2007 il Torino aveva respinto alcune proposte giallorosse. Ma la situazione è tornata calda, con possibili approfondimenti a stretto giro, in modo da regalare a Gasperini un’alternativa giovane e di assoluta qualità. Non siamo ancora agli accordi, ma in evoluzione.

Foto: sito Torino