L’indiscrezione: Njie, il Salisburgo conferma offerta. Il Crystal Palace è in gioco

17/08/2026 | 00:11:57

Sarebbe sorprendente se Cairo confermasse sia Cacciamani che Njie senza resistere alle tentazioni in corso. Negli ultimi anni quasi mai è andata così, se accadesse saremmo pronti a fare complimenti. La Roma per il momento non ha accelerato per Cacciamani con una nuova offerta, presa da altre vicende (Mora in testa), ma nulla escludiamo. Su Njie c’è una bella volata che abbiamo raccontato nei dettagli, il Crystal Palace si è mosso prima degli altri e con tanti bonus (non tutti semplici di raggiungere) sfiorerebbe i 20 milioni. Il Salisburgo ha confermato l’offerta raccontata lo scorso 11 agosto, ovvero 11 milioni base fissa più bonus più percentuale da futura rivendita. Ma il Crystal Palace ha preannunciato una nuova proposta, la corsa a Njie continua in attesa di una decisione definitiva.