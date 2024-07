Cabal alla Juve: una rincorsa da venerdì. Ora è ufficiale

Juan Cabal è il nuovo difensore della Juventus. Venerdì scorso avevamo anticipato la telefonata a sorpresa di Giuntoli a Setti, ieri vi abbiamo dato tutti gli altri dettagli.

Ecco il comunicato della Juventus: “Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Hellas Verona FC per l’acquisizione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Cabal Murillo Juan David a fronte di un corrispettivo di € 11 milioni, pagabili in tre esercizi, oltre ad oneri accessori pari a € 1,8 milioni. Sono inoltre previsti premi per un ammontare non superiore a € 2 milioni, al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi. Juventus ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva fino al 30 giugno 2029″.

✍🏻 Cabal è un nuovo giocatore della Juventus ⚪️⚫️ Benvenuto in bianconero, Juan! 💪🏻 — JuventusFC (@juventusfc) July 18, 2024

