Cabal al Verona: ora c’è anche l’annuncio dell’Atletico Nacional

Come anticipato, Juan David Cabal è a un passo dal diventare un nuovo giocatore dell’Hellas Verona. Ora è giunto anche il comunicato da parte dell’Atletico Nacional relativo a un principio d’accordo con il club gialloblù per il trasferimento del classe 2001. Eccolo di seguito: “Atletico Nacional è giunto a un principio d’accordo con l’Hellas Verona per il trasferimento del giocatore Juan David Cabal Murillo. La realizzazione dell’operazione è soggetta ad accordi contrattuali tra le due società e alle visite mediche. La operazione si farà per l’80%, lasciando a noi il 20% per una futura rivendita. Il difensore di 21 anni raggiungerà il territorio italiano con l’obiettivo di sottoporsi ai test d’idoneità”.

Foto: Instagram Cabal