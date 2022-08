Dalla Colombia: Verona, preso il difensore centrale Cabal

Una notizia dalla Colombia, rilanciata oltre un’ora fa tramite Twitter dal giornalista Pipe Sierra. Il Verona ha chiuso l’operazione per il difensore centrale Juan David Cabal, 21 anni, in uscita dall’Atletico Nacional. Il colombiano firmerà un contratto di 4 anni, operazione da circa 3 milioni con percentuale tra il 20 e il 30 per cento su eventuale futura vendita. Un modo, da parte del Verona, di correre ai ripari dopo il disastroso esordio tra Coppa Italia e campionato.

Foto: Instagram Cabal

🚨 Juan David Cabal (21) tiene muy adelantado su traspaso al #HellasVerona, como cuenta @velezfutbol. #AtléticoNacional espera concretar la venta del defensa hoy por 3M€ 🟢⚪️ 👀 El colombiano firmará un contrato de 4 años y los ‘Verdolagas’ tendrán el 20/30% de una futura venta pic.twitter.com/bqi35KCc47 — Pipe Sierra (@PSierraR) August 16, 2022