Busquets: “Messi? Il suo addio è stato uno shock”

Intervistato da RAC1, Sergio Busquets, tra i vari punti toccati, ha parlato anche di Lionel Messi: “Ovviamente mi manca. Dentro e fuori dal campo. Nessuno ha eguagliato Leo, ha fatto una differenza enorme con quello che ci ha dato. Dopo tanti anni, è normale che manchi, così come sono sicuro di mancargli. Il suo addio? All’inizio è stato difficile. È stato uno shock anche per noi. Siamo ancora qui, ma immaginate cosa Leo abbia vissuto. Cambiare città, cambiare squadra, cambiare stile.

Quando non vinci, non sei felice. Gli auguro il meglio. Vorrei che Leo tornasse, ma so che è molto difficile. Ha un contratto, inoltre ricordiamo com’è andato via. Se Xavi gli ha detto che le porte sono aperte, immaginate me in quanto suo amico e compagno di squadra. Gli darei la fascia da Capitano. Ha sempre la mia ammirazione e rispetto“.

Foto: Twitter Barcellona