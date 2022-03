Busquets: “Contento dell’arrivo di Kessie, ci aiuterà. Io lontano da Barcellona? Si, ma non in Europa”

Come aveva anticipato già a gennaio il giornalista di Sportitalia Gianluigi Longari, Franck Kessie la prossima stagione giocherà con la maglia del Barcellona. Di questo ha parlato anche il centrocampista blaugrana Sergio Busquets, che intervistato da RAC1 ha affermato: “Deve adattarsi all’allenatore, che l’ha già visto e scelto. Sono contento che possiamo migliorare e che altri calciatori vogliano venire da noi, tutto ciò che ci migliora è un bene. L’ho visto giocare, è forte fisicamente e perde pochi palloni, ha un ottimo controllo, sono sicuro che farà bene e ci aiuterà”.

Il centrocampista parla anche del suo futuro: “Posso ancora aiutare e ho un anno di contratto, devo andare passo dopo passo perché so di avere 33 anni. Quando scadrà il contratto ci penserò bene, capirò se l’allenatore e la società vogliono che continui. Finire la carriera lontano dal Barça? Sì, ma non credo in Europa”.

Foto: Twitter Barcellona