Buone notizie per il Milan: Ibrahimovic vede la convocazione per Napoli

Come scrivevamo ieri, Ibrahimovic non ha mai mollato l’idea di viaggiare verso Napoli insieme alla squadra, nonostante l’infiammazione al tendine che lo perseguita da oltre un mese. Le sensazioni della mattinata provenienti da Milanello sono abbastanza rassicuranti in tal senso: lo svedese ieri ha svolto in gruppo la seconda parte dell’allenamento e non si è fermato neanche in occasione della partitella finale. Quindi tutto dipenderà da come andrà la rifinitura: se Ibra non manifesterà nessun problema, allora le sensazioni troveranno conferma e la convocazione diventerebbe ufficiale. Pioli parlerà in conferenza alle 14:30: a quel punto se ne saprà sicuramente di più.

Foto: Twitter Ibrahimovic