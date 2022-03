Ibra, chiodo fisso Napoli: la rifinitura sarà decisiva

Che fosse uno tosto lo si sapeva già, ma Zlatan Ibrahimovic punta a stupire ancora. Lo svedese, infatti, non si è ancora arreso all’idea di non partire con i compagni per il big match di domenica sera contro il Napoli. L’infiammazione al tendine d’Achille lo perseguita da inizio stagione e, nello specifico, lo tiene lontano dalle partite ormai dal 23 gennaio. Anche oggi Ibra si è limitato al lavoro personalizzato, ma non è escluso che la seduta di rifinitura possa rappresentare l’occasione per provare a stare col gruppo e, qualora le sensazioni fossero positive, tornare tra i convocati di Pioli. Va considerato che il peso offensivo del Milan nelle ultime partite è crollato al di là di qualche sprazzo mostrato da Leao, ma è pur vero che Ibrahimovic era in campo in sei delle otto sconfitte stagionali dei rossoneri.

Foto: Twitter Ibrahimovic