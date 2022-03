Buone notizie per il Catania: il Tribunale proroga l’esercizio provvisorio fino al 17 marzo

Buone notizie per il Catania. Il Tribunale del capoluogo etneo ha deciso per la proroga dell’esercizio provvisorio dal 7 al 17 marzo per valutare l’ulteriore possibilità di liquidazione del ramo caratteristico di azienda calcistica della società Calcio Catania Spa, dichiarata fallita nel dicembre del 2021. Il 4 marzo scorso è andata deserta la seconda asta, che seguiva quella dell’11 febbraio, anche quella senza partecipanti.

FOTO: Sito Catania