Catania, capolinea vicino: nessun aggiudicatario dopo l’asta. Adesso palla al Tribunale

Non è stata una gran bella giornata in casa Catania. Già in esercizio provvisorio da due mesi, il titolo sportivo del Catania Calcio poteva essere rilevato presentando un’offerta valida entro le 12 di oggi. Il catanista.com ha comunicato che “la FC Catania 1946 Srl è stata registrata al Registro delle Imprese in Camera di Commercio ma fino alle 11 di stamattina il capitale sociale versato era di 10 mila euro, aspetto che non collimerebbe con uno dei requisiti posti nel bando e cioè che la neonata società per partecipare alla gara competitiva deve avere “un capitale sociale interamente versato non inferiore al prezzo base d’asta“, cioè 500mila euro.

Poco più tardi, dal portale dedicato alle aste telematiche del Tribunale di Catania, giungeva la notizia della non aggiudicazione del ramo d’azienda del Calcio Catania. In poche parole, l’asta di oggi è andata deserta. A confermarlo ci ha pensato La Sicilia, che ha aggiunto che adesso la palla passerà proprio al Tribunale che dovrà esprimersi sull’eventuale cessazione dell’attività o sulla concessione di altro tempo per capire come si muoverà chi è intenzionato a rilevare il club etneo.

Foto: Sito Ufficiale Catania Calcio