Buffon: “Questo Napoli è impressionante, mi entusiasma di più di quello di Sarri. E anche in Champions può farcela”

Gigi Buffon, portiere del Parma, ex Juve, ha parlato nel corso del suo intervento alla Bobo TV anche del Napoli di Spalletti, che sta entusiasmando tutti. Lo stesso ex capitano della Nazionale.

Queste le sue parole: “Già alla Roma aveva fatto vedere qualcosa di diverso. Il Napoli è una vetrina unica per il calcio italiano. Fa divertire, gioca un calcio vero. L’unica outsider in Champions è il Benfica, ma in caso di semifinale con gli azzurri non so se i portoghesi riuscirebbero a passare il turno. Questo gioco non si è mai visto e questa squadra mi entusiasma di più di quella di Sarri. Il Napoli è stato fortunato nel sorteggio in Champions, sarà come una partita di campionato. Può arrivare fino in fondo e sarei felicissimo nel caso”.

Foto: twitter Parma