Buffon: “È stato un errore lasciare il PSG. Esperienza più bella della mia carriera”

Gianluigi Buffon, portiere del Parma, è stato ospite della Bobo TV su Twitch. L’estremo difensore ex Juventus e Nazionale italiana ha trattato diversi temi, tra cui la sua esperienza al PSG: “È stata l’esperienza più bella della mia vita. Lì mi sentivo un uomo libero. Dopo poco parlavo già francese, mi intrattenevo con le persone per strada, visitavo musei. E poi avevo la sensazione di essere in una squadra fortissima, il torello con cui aprivamo gli allenamenti era di una qualità incredibile. Ero convinto di poter vincere la Champions, eravamo superiori a tutti. Andammo a Manchester a giocarci l’andata degli ottavi con lo United e dominammo, li abbiamo presi a pallonate. Poi al ritorno siamo stati eliminati e quella resta ad oggi la delusione più grande della mia carriera. All’ambiente mancava l’attitudine che c’era alla Juve, quella voglia di lottare come un Chiellini qualunque”.

Addio al PSG? “L’errore più grosso della mia vita. Rinunciai perfino a 10 milioni. Mi dissero in ritiro che mi avrebbero tenuto volentieri ma che in Champions avrebbero voluto puntare su Areola, un prodotto delle loro giovanili. Non l’ho accettato, per me nello sport deve giocare chi merita. Perché dovevo fare il secondo in Francia? Al massimo lo avrei potuto fare in Italia e infatti poi sono tornato alla Juventus. Però mi sono mangiato le mani, perché succede che Areola fa male e al suo posto prendono Keylor Navas”.

