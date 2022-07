Buffon: “Lotta scudetto? Vedo la Juve leggermente avanti all’Inter. Il Milan è appena dietro”

Nel corso dell’intervista a La Stampa, Gigi Buffon, portiere del Parma, oltre a parlare del suo ex compagno Di Maria, appena ufficializzato dalla Juve, si è soffermato sulla corsa scudetto, vedendo i bianconeri leggermente favoriti.

Queste le sue parole: “Corsa scudetto? Vedo Juve e Inter davanti a tutte, con i bianconeri in leggero vantaggio. I due innesti fatti, con Pogba e Di Maria, alza notevolmente il livello e stanno lavorando per altri colpi. E il Milan appena dietro. Credo lo fosse anche nell’ultimo campionato, ma poi sono stati bravi a sovvertire i pronostici, perchè obiettivamente c’erano squadre più forti. Poi metto Napoli e Lazio e Roma lotteranno per la Champions. Ma mi sta piacendo anche il mercato della Fiorentina”.

Foto: twitter Parma