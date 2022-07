Buffon: “Di Maria è un grandissimo colpo. Si accorgeranno in fretta del suo valore”

Anche Buffon da il benvenuto a Angel Di Maria. L’ex bandiera della Juventus, ora al Parma ha disputato con El Fideo una stagione a Parigi quando era al PSG. Ai microfoni de La Stampa, l’ex capitano azzurro ha parlato proprio del nuovo arrivato e di come negli anni sia sempre stato all’ombra di qualcuno.

Queste le sue parole. “E’ sempre stato un po’ all’ombra e sinceramente non ho mai capito perché: non ha nulla da invidiare a nessuno, il calcio segue logiche non sempre comprensibili. Stiamo parlando di un top player assoluto, eppure capace di sacrificarsi per i compagni: nella mia squadra giocherebbe sempre. E’ un grandissimo colpo, oltretutto a parametro zero. Ho la sensazione che in Italia non sia pienamente percepito, ma si accorgeranno in fretta del valore di Angel”.

Foto: Twitter Juventus