Buffon, in 26 anni di carriera 28 trofei alzati e potrebbe non essere finita

Un altro trofeo per Gigi Buffon, all’età di 43 anni il portierone della Juventus ha ottenuto ieri la Coppa Italia, alzandola al cielo da capitano, dopo la vittoria per 2-1 contro l’Atalanta. Nella sua infinita carriera Gigi Buffon ha vinto ben 28 trofei tra club e nazionale in 26 anni da quando iniziò a giocare a calcio tra i professionisti nel Parma nel 1995. I trofei però potrebbero anche aumentare se Buffon si decidesse di continuare a giocare, magari scegliendo qualche club – anche all’estero – con cui è più facile vincere qualche campionato o coppa nazionale. La carriera con la Nazionale è già finita, Buffon non parteciperà all’Europeo, ma con i club non è ancora detta l’ultima parola, come lui stesso ha dichiarato.

Foto: Instagram Juventus