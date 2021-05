Buffon: “Vado via da uomo felice. Mi prendo 20-25 giorni per valutare le offerte che ho avuto”

Gianluigi Buffon ha parlato così del suo futuro ai microfoni di DAZN dopo la vittoria con il Sassuolo e il rigore parato:

“Lo dico in maniera serena e tranquilla, senza niente da nascondere. Io sono arrivato alla Juve che ero un ragazzo con tantissimo entusiasmo e meno equilibrio. Vado via da uomo felice. Per il mio futuro mi prendo 20-25 giorni, ho ricevuto un po’ di offerte e voglio vedere se ho entusiasmo, come si sedimenta la voglia. La guerra da solo non puoi farla. Io ho sempre dato entusiasmo e grinta, se qualcuno riesce a darla anche a me l’accoglierei volentieri”.

Foto: Instagram Juventus