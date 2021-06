Buffon: “Donnaruma al PSG? Sue scelte. La Nazionale può fare un grande Europeo”

Gianluigi Buffon, dopo la conferenza stampa di presentazione della sua Academy, ha parlato ai microfoni di Sky Sport.

Queste le sue parole: “C’è voglia di trasmettere qualcosa alle nuove generazioni e ridare qualcosa di quello che il calcio mi ha dato. Nessuna soluzione poteva essere migliore di questa idea dell’Academy. Qualità del portiere moderno? Il coraggio, un po’ di sana follia e al giorno d’oggi anche tanto equilibrio mentale e psicologico. Parte tecnica e fisica ci sono poi per natura”.

Sugli ultimi anni alla Juve: “È stato un inizio di progetto e di rivoluzione ma non è andata bene. La scelta di Allegri dà ampie garanzie e il fatto che torni dopo due anni può fare solo bene all’ambiente. Max quando è incentivato e ha stimoli può fare solo la differenza”.

Su Donnarumma: “Non mi permetto di entrare nel merito della scelta di Gigio. Si deve fidare di se stesso, è un portiere che può scrivere la storia del ruolo e di vincere qualsiasi tipo di concorrenza. Anche se non giocasse sempre per un anno non ci sarebbe nulla da eccepire. Quando decidi di prendere una strada simile pensi che sia un progetto a lungo termine”.

La Nazionale agli Europei: “Ci sono analogie con la nostra nel 2006, penso che il risultato però dipenda dalla bravura delle individualità, soprattutto in fase difensiva. Adesso l’Italia fa tanto possesso palla, gli altri hanno poche opportunità di farti male. Nel 2006 abbiamo anche deciso di far fare la partita agli altri”.

Foto: Twitter uff. Juve