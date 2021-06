Buffon presenta la sua Academy: “Abbiamo avuto già contatti dall’estero. Collaboreremo con le società dilettantistiche”

Intervenuto nel corso della presentazione del suo campus, Gianluigi Buffon ha parlato della sua situazione: “Seguiremo quello che secondo me può essere il metodo migliore che può avere delle basi che possono aiutare i ragazzi a sviluppare il proprio talento. Abbiamo già avuto innumerevoli contatti e richieste anche dall’estero per poterci trasferire a lavorare là, è una cosa che prenderemo in seria considerazione già dal prossimo anno, perché l’entusiasmo suscitato è stato tanto. Quello del portiere è un mestiere complicato e va fatto con grande passione, sono convinto che arriveremo nel giro di poco a essere un punto di riferimento globale. Questo è il nostro obiettivo, diventare una specie di università del portiere, dove tutti possono decidere di aderire, di sperimentare. L’altro obiettivo è far sì che i ragazzi che partecipano vadano via con la sensazione di aver fatto un’esperienza unica. Essendo a contatto con loro, penso che questo lo stiamo raggiungendo e lo vogliamo ancora migliorare se è possibile. Saremo collegati con le società dilettantistiche che vorranno prendere i nostri ragazzi che faranno lo stage”.

Foto: Twitter Juve