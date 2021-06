Buffon al Parma: accordo totale. Presto anche l’annuncio

L’indizio di sabato pomeriggio, che vi abbiamo raccontato in esclusiva, era quello forte, quello vero. Gigi Buffon ripartirà dal Parma, gli incontri di oggi – come previsto – hanno portato agli accordi. Confermata anche la durata biennale del contratto, a 43 anni Buffon riparte da una nuova, eccitante, avventura. Esattamente dal club che lo aveva mandato in orbita permettendogli di spiccare il volo verso la Juve.

Foto: Instagram Juventus