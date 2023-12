Buchanan ancora fuori dai giochi Bruges. L’Inter…

Un’altra esclusione per Tajon Buchanan dalla lista dei convocati del Bruges per Tajon l’ultima gara del 2023 di Pro League, domani contro l’Union Saint-Gilloise per la 20esima giornata di Pro League. L’Inter lo ha messo al primo posto della lista per sostituire Cuadrado, come abbiamo anticipato sei giorni fa, il nome preferito da circa un anno. Dopo aver memorizzato una valutazione iniziale dai 12 ai 15 milioni (comunque scesa rispetto a diversi mesi fa per il contratto in scadenza nel 2025). ora i nerazzurri contano di chiudere a una cifra inferiore, avendo incassato il sì del canadese.

Foto: sito ufficiale HLN