Bruno Fernandes spegne le polemiche: “Nessun problema con Cristiano Ronaldo, non ho neanche letto le interviste”

Il centrocampista del Manchester United, e compagno di CR7 e suo feande amico, Bruno Fernandes, ha parlato A Bola, dal ritiro della sua Nazionale, parlando delle presunte polemiche con Ronaldo dopo le interviste rilasciate contro il Manchester United e alcuni suoi compagni.

Queste le sue parole: “Non c’è alcun problema con Cristiano Ronaldo. La mancata stretta di mano? Era uno scherzo tra noi, ma senza l’audio non si capisce. La gente adesso non conosce la verità. Non ho problemi con alcuno, penso a fare il mio lavoro e basta. Non ho letto le sue interviste, ma con Cristiano è tutto ok. Siamo in Nazionale, con il Portogallo: la cosa principale alla quale penso è questa, dobbiamo stare concentrati tutti sul Mondiale”. “Cristiano ne ha giocati cinque, ci ha aiutati a essere qui e noi tutti vogliamo dare il massimo”.

Foto: twitter personale