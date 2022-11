CR7 e Bruno Fernandes non si stringono la mano. Joao Mario: “Stavano scherzando”. E l’ex Samp gli dice: “Hai rovinato tanti giornali”

Giornate calde in casa Portogallo dopo le dichiarazioni di Cristiano Ronaldo delle scorse ore. Dichiarazioni forti, che in tanti tabloid avevano affermato come anche in Nazionale si sarebbe creato malcontento. Nel pomeriggio sono circolate immagini di una stretta di mano mancata tra CR7 e Bruno Fernandes, cosa che comunque è apparsa subito strana, visto la grande amicizia tra i due.

Nel corso della conferenza stampa odierna, Joao Mario, ex centrocampista dell’Inter e ora al Benfica, ha chiarito l’episodio: “Sono fortunato perché ero presente in quel momento. Capisco il motivo di tanto clamore, ma posso raccontarvi che si trattava solo di uno scherzo. Bruno è stato uno degli ultimi ad arrivare e Cristiano gli ha chiesto se fosse arrivato in barca . Penso che abbiano un ottimo rapporto, sono anche compagni di squadra nel club”.

Dopo il chiarimento del giocatore, è stato lo stesso Bruno Fernandes che sui social ha commentato le parole dell’ex Inter scherzando: “Oh, Joao Mario, guarda che stai rovinando le prima pagine dei giornali!”.

Foto: twitter Benfica