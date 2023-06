Brozovic gioca ancora a nascondino con l’Al-Nassr. Le ultime

Marcelo Brozovic è un fenomeno anche fuori dal campo. Con i suoi post social che depistano, con la sua ironia che manda quasi tutti al… manicomio. La verità oggi è una, confermando quanto vi stiamo raccontando da 4-5 giorni a questa parte: Brozovic sta giocando a nascondino con l’Al-Nassr, finta a destra per andare a sinistra, vuole aspettare il Barcellona. Poi che possa andare all’Al-Nassr in assenza di un’offerta congrua del club catalano non lo discutiamo, ma oggi è così. Non a caso il Barcellona sta ragionando su qualche cessione (Lenglet, Kessie e non solo), possibile che ci sia ancora un minimo stand-by senza andare alle calende greche. Ma Brozovic per ora gioca ancora a nascondino con gli arabi…

Foto: Twitter Brozovic