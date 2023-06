L’indiscrezione: il Barcellona non molla Brozovic. L’Al-Nassr spinge, ma deve aspettare

Marcelo Brozovic trascorrerà forse l’ultimo weekend di riflessione prima di prendere una decisione definitiva, da domani in poi qualsiasi momento sarà buono. Possiamo soltanto dire che il Barcellona non molla Brozovic, esattamente come l’Al-Nassr aspetta una risposta partendo dal fatto che pagherebbe un ingaggio più alto. E le considerazione sul progetto tecnico rispetto ai soldi non vanno assolutamente trascurate fino a quando Brozovic non prenderà una decisione definitiva.