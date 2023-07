Brozovic all’Al Nassr: ora c’è anche l’annuncio con un tweet del club arabo

Un balletto incredibile, una svolta anticipata lo scorso 29 giugno. Marcelo Brozovic è un nuovo calciatore del club arabo, l’annuncio con un tweet, all’Inter andranno 18 milioni una svolta annunciata negli ultimi giorni, dopo il tentativo andato a vuoto del Barcellona che aveva cercato in ogni modo di inserirsi ma non esistevano le condizioni economiche per chiudere l’operazione. Il futuro di Marcelo sarà all’Al Nassr.

Foto: Twt Al Nassr