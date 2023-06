Brozovic, l’Al Nassr accelera e stacca il Barcellona

Svolta per il futuro di Marcelo Brozovic. Stando quanto riportato da Gianluigi Longari per Sportitalia, la corte serrata della delegazione dell’Al Nassr sembra destinata a dare i suoi frutti. Il club saudita è rimasto in Croazia anche dopo le prese di tempo del centrocampista dei giorni scorsi e ha provveduto ad accontentare tutte le richieste del centrocampista dell‘Inter. Un’accelerazione destinata ad andare a segno, vista l’impossibilità del Barcellona di replicare con una proposta immediata. La questione legata al futuro di Brozovic potrebbe presto raggiungere la parola fine.

Foto: Inter Instagram