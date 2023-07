Vi avevamo segnalato la foto di Marcelo Brozovic. In attesa del via libera. Siamo a un passo dal suo trasferimento all’Al Nassr, operazione sotto i 20 milioni ma non i 15 milioni come pensava di poter fare il club arabo. È una delle chiavi più importanti del mercato e l’Inter adesso aspetta prestissimo l’offerta del Manchester United per Onana.