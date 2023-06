Brozovic-Al Nassr, è sì: conferme totali quasi due ore dopo

Marcelo Brozovic ha deciso: il suo futuro sarà in Arabia Saudita, dove vestirà la maglia dell’Al-Nassr. Confermata l’anticipazione data da Gianluigi Longari per Sportitalia (intorno alle 20): il centrocampista croato ha scelto di accettare la proposta da parte degli arabi, decidendo di non aspettare più un’eventuale mossa del Barcellona. Il croato si appresta così a lasciare l’Inter, che riceverà una somma di 23 milioni di euro.

Foto: Instagram Inter