Brescia-Milan, i convocati di Corini: assente Balotelli per squalifica

Dopo aver presentato i temi della partita in conferenza stampa, l’allenatore del Brescia, Eugenio Corini, ha diramato la lista dei convocati per il match di campionato contro il Milan. Da segnalare l’assenza di Mario Balotelli, squalificato dal giudice sportivo dopo l’espulsione rimediata con il Cagliari. Non c’è neanche il nuovo acquisto Bjarnason. Questo l’elenco degli arruolati.

Portieri: Joronen, Andrenacci, Alfonso.

Difensori: Sabelli, Mateju, Gastaldello, Chancellor, Cistana, Mangraviti, Magnani, Martella.

Centrocampisti: Bjarnason, Tonali, Ndoj, Spalek, Skrabb, Viviani, Dessena, Romulo, Viviani, Bisoli.

Attaccanti: Donnarumma, Torregrossa, Ayé.

