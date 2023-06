Brescia, conferme su Caserta: è in pole per la panchina

Fabio Caserta è in pole per la panchina del Brescia. Confermata la nostra esclusiva dell’ora di pranzo, ripresa da molti siti che hanno citato la fonte (quasi tutti, qualcuno a Brescia se l’è attribuita come se nulla fosse…). Cellino confida ancora in una riammissione, dopo aver battuto l’ennesimo record in negativo della sua recente gestione. I contatti tra Caserta e il Brescia sono andati avanti anche nel pomeriggio, il nome di Caserta è quello che convince di più. Presto la decisione definitiva.

Foto: sito Perugia