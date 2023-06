Esclusiva: panchina Brescia, c’è anche Caserta

Il Brescia ha annunciato l’arrivo di Renzo Castagnini e ha coperto così il ruolo di direttore sportivo. Adesso Cellino cerca di scaricare sugli altri le sue colpe innegabili e i disastri che ha confezionato a Brescia. Un classico con tanto di codazzo mediatico al seguito, non tutti per fortuna. Il Brescia adesso cerca un allenatore per ripartire, sono stati fatti tanti nomi (a partire da Silvio Baldini). Nelle ultime ore è entrato in lista anche Fabio Caserta che vuole ripartire dopo la delusione di Benevento.

Foto: brescia sito