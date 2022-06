Bremer non cambia idea: aspetta I’Inter. L’attesa di Deulofeu

Gleison Bremer ha scelto l’Inter. Non cambia idea lui, non cambiamo idea noi rispetto a quanto vi abbiamo anticipato fin dallo scorso dicembre. Il 26 maggio avevamo aggiunto che la scelta è definitiva. Certo, contano le firme, bisogna rispettare le richieste di Cairo e del Torino, ma ormai la strada è tracciata. Confermiamo la possibilità di inserire una contropartita nella trattativa, il nome possibile resta quello di Andrea Pinamonti a maggior ragione in caso di addio di Belotti. Una situazione che assomiglia molto a quella di Bremer è quella che coinvolge Gerard Deulofeu.

Obiettivo concreto del Napoli, come svelato circa 10 giorni fa, e volontà assoluta dell’esterno offensivo spagnolo con precedenza rispetto alle altre offerte arrivate. Deulofeu ha un contatto che scade tra 2 anni, la richiesta Udinese è di circa 20 milioni, il Napoli cercherà di avvicinarsi sapendo di poter contare sulla volontà assoluta del talentuoso Gerard. Quest’ultimo ha altre tre proposte, almeno una dalla Spagna, ma gradisce Napoli. Ora manca il passaggio tra i due club e fino a quel momento bisogna aspettare.

Foto: Twitter Torino