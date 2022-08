Bremer dà la carica alla Juve: “Stagione di conquiste e di vittorie”

La sconfitta contro l’Atletico Madrid è stato un boccone amaro per la Juve, che prosegue la preparazione in vista dell’esordio contro il Sassuolo di lunedì 15 agosto. Gleison Bremer, all’indomani della sfida contro i “Colchoneros”, ha dato la carica alla squadra attraverso i propri social. Il brasiliano ha pubblicato una foto di squadra, per poi aggiungere:“Fine pre-stagione. Grazie ai tifosi per tutto il supporto, sono sicuro che sarà una stagione di conquiste e vittorie. Non sarà facile ma lotterò ogni giorno e darò il massimo”.

Foto: Twitter Juve