Tre volte Morata più Cunha: Juve-Atletico Madrid 0-4

Finisce nel peggiore dei modi la pre-season dei bianconeri: troppo Atletico per la Juventus. Il primo tempo è a senso unico, i Colchoneros dominano in lungo e largo e, dopo appena 9′, Alvaro Morata, l’uomo più atteso, colpisce i suoi ex compagni. Dopo il vantaggio non c’è nessuna reazione degli uomini di Allegri e gli spagnoli hanno continuato a macinare calcio. Infatti, a pochi minuti dal fischio finale del primo tempo, è ancora Morata a trovare la via del gol scappando prima a Bonucci e, poi, dribblando Bremer in area di rigore. La reazione non arriva nemmeno dopo la ripresa e cinque cambi, infatti, al 50′ c’è spazio per la tripletta di Morata che di testa batte Perin. La partita si è conclusa con il gol di Cunha, che spinge in rete da due passi un tiro-cross di Kondogbia, all’ultimo minuto. Bruttissima prova dei bianconeri apparsi in grandi difficoltà.

Foto: Instagram Stories Atletico