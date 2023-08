Branchini non ha dubbi e conferma: “Pavard è molto vicino all’Inter”

Negli ultimi giorni vi abbiamo raccontato la trattativa tra Bayern e Inter per Pavard. A Radio Sportiva, Giovanni Branchini conferma: “Pavard è molto vicino all’Inter. A questo punto manca soltanto che il Bayern riesca a trovare non un sostituto, ma un atleta che possa affiancare l’attuale terzino destro Mazraoui. L’operazione con i nerazzurri in quel caso si definirà entro la fine del mercato. Credo che oggi non ci siano più distanze fra i due club e che si aspetti solo una soluzione di questo tipo”.

Foto: Instagram Pavard