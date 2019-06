Bournemouth, è ufficiale il rinnovo di Boruc. E piace sempre Dragowski

Artur Boruc ha rinnovato il proprio contratto con il Bournemouth. L’esperto portiere, classe 1980, era in scadenza e ora ha firmato un nuovo accordo con il club inglese fino al 2020, confermate le indiscrezioni dei giorni scorsi. Intanto il Bournemouth, dopo quanto vi abbiamo raccontato ieri, resta sempre sulle tracce di Bartlomiej Dragowski, che sta per lasciare la Fiorentina dopo l’eccellente seconda parte di stagione a Empoli. I Cherries hanno offerto 11 milioni più 4 di bonus per Dragowski, l’intenzione è quella di affiancare lo specialista polacco all’esperto connazionale Boruc.

🇵🇱 The Big Pole in our goal 🙌@ArturBoruc signs a new one-year contract with the club ✍️#afcb 🍒 pic.twitter.com/LbFfEe08N8 — AFC Bournemouth (@afcbournemouth) June 3, 2019

Foto: Twitter ufficiale Bournemouth