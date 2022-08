Boulaye Dia alla Salernitana, coronata la lunga rincorsa

Boulaye Dia si appresta a diventare un nuovo calciatore della Salernitana. Una notizia lanciata da Il Mattino nell’edizione del 12 luglio e che trova conferma nella giornata di oggi. Il centravanti classe ’96 del Villarreal si trasferirà alla corte di Davide Nicola con la formula del prestito oneroso per 1 milione, con diritto di riscatto fissato 12 milioni di euro in favore del club granata. Nell’ultima stagione ha giocato 35 partite con la maglia del Sottomarino Giallo, debuttando in Champions League e segnando un gol in semifinale con il Liverpool. La piazza di Salerno può festeggiare, Dia è in arrivo.

Foto: Instagram Villarreal