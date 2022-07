Boulaye Dia nel mirino della Salernitana: confermate le indiscrezioni di ieri

Boulaye Dia è un obiettivo della Salernitana, confermato quanto pubblicato già nella giornata di ieri dal Mattino. Centravanti classe ’96, senegalese ma con cittadinanza francese, Dia ha debuttato tra i professionisti con la maglia del Reims nel 2018. L’esplosione arrivò nella stagione 2020-2021 quando siglò 16 gol in 39 presenze. Numeri che non sono passati inosservati, tanto che il Villareal pagò 12 milioni di euro per assicurarsi le sue prestazioni. Nell’ultima stagione ha giocato 35 partite con la maglia del Sottomarino Giallo, debuttando in Champions League e segnando un gol in semifinale con il Liverpool.

Foto: Instagram Villareal