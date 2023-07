Borini si presenta: “La Sampdoria è nuova, ci sono fondamenta per costruire. È un West Ham, un Leeds”

Giornata di presentazioni per Fabio Borini alla Sampdoria: le prime parole da blucerchiato dell’ex Liverpool, Milan, e Roma. Una trattativa che vi avevamo anticipato già il 9 luglio, qualche giorno prima dell’ufficialità. Queste le sue dichiarazioni: “Le prime sensazioni sono positive, c’è stato un saluto caldo dai tifosi. Le mie sensazioni da calciatore sono positive: ho voglia e ho fame. È la cosa più importante per cercare di tornare dove vogliamo. Pirlo mi ha chiamato, mandato messaggi, mi ha chiesto cosa ne pensavo. Gli ho risposto che si poteva fare. La Sampdoria è fresca nuova, ci sono fondamenta per costruire, la storia del club da rinfrescare con nuova storia. È nato tutto così. Tornare in Serie B? Non ci ho nemmeno pensato perché la Sampdoria non è da Serie B e non lo è mai stata. Faccio sempre paragoni con l’Inghilterra: la Sampdoria è un West Ham, un Leeds. Squadre storiche per tutta la nazione. Quando ne ho parlato con i miei amici inglesi tutti sapevano di cosa stavo parlando. ll primo giorno di ritiro è un messaggio che io, ma anche lo staff tecnico, volevamo dare alla famiglia Sampdoria. Perché serve coraggio, come c’è stato da parte mia e da parte degli altri componenti della società, serve fiducia in quello che si fa. So cosa vuole il club e cosa posso dare io per raggiungere quello che vogliamo. Costanza: questa la parola chiave di questa stagione. Dobbiamo concentrarci solo su questa maglia”. Quindi ha detto che una frase che ha letto recentemente: “Non sognare di vincere, ma allenarsi per farlo” sarà il suo nuovo motto.

Foto: Instagram Sampdoria