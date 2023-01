Bonucci: “La Juventus non molla mai, è come un drago a sette teste”

I calciatori della Juventus reagiscono dopo i verdetti dell’udienza di ieri presso presso la Corte Federale d’Appello della FIGC. Il caso plusvalenze ha portato il club bianconero ad essere penalizzato di ben 15 punti in classifica. Tra i tesserati della Vecchia Signora si è esposto sui social il capitano Leonardo Bonucci, il quale dopo un primo intervento ieri ha aggiunto nuove parole: “La Juventus è come un drago a sette teste, gliene tagli una e ne spunta sempre un’altra. Non molla mai, e la sua forza è nell’ambiente”.

Foto: Instagram ufficiale Bonucci