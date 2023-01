Le reazioni dei calciatori della Juve. Bonucci: “Avanti sulla nostra strada”

Dopo la penalizzazione di 15 punti in classifica alla Juventus, per la questione plusvalenze, sono arrivate le reazioni di alcuni calciatori bianconeri in merito alla sentenza emessa.

I primi a pubblicare sono stati il portiere Mattia Perin e Danilo, difensore brasiliano, che hanno pubblicato una foto, senza scrivere nessuna didascalia, ma un post con una foto di gruppo.

L’unico a scrivere qualcosa, al momento, è stato Leonardo Bonucci, capitano della Juve, che ha pubblicato una foto di squadra, scrivendo: “Noi con Voi. Oggi è ancora più importante essere Squadra. Avanti sulla nostra strada”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Leonardo Bonucci (@bonuccileo19)

Foto: Instagram Bonucci