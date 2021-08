Bonucci: “La Juve non è quella di ieri”. E spunta il commento di Pjanic

Qualche ora fa Leonardo Bonucci ha postato sui social un messaggio sulla sconfitta di ieri sera della Juve in casa con l’Empoli. Un ko che ha fatto tanto rumore.

Bonucci ha scritto: “La Juve non è quella di ieri. Ora lavorare e fare fatti”.

Arriva però il commento di Miralem Pjanic che è sempre presente sui post social degli ex compagni bianconeri. Il bosniaco ha commentato il post con un braccio a dire, forza e un pugno. Come se fosse quasi un elemento dello spogliatoio bianconero.

Pjanic è ormai un separato in casa al Barcellona e in questi ultimi 3 giorni di mercato cambierà certamente maglia e il suo desiderio sarebbe proprio quello di tornare in bianconero.

