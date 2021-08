Bonucci: “La Juve non è quella di ieri. Ora bisogna lavorare e fare i fatti”

Il difensore della Juventus, Leonardo Bonucci, ha scritto un post su Instagram dove ha atto autocritica per i recenti risultati ottenuti dal gruppo bianconero (1 solo punto in due partite) e invitato i suoi compagni a fare meglio nel proseguo della stagione: “La Juve non è quella di ieri. Ora bisogna lavorare e fare i fatti”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Leonardo Bonucci (@bonuccileo19)

Foto: Twitter Bonucci