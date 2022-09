Bonucci indica la via in vista del Benfica “Trasformiamo la rabbia in energia per mercoledì”

La mancata vittoria di ieri sera contro la Salernitana, con tutte le polemiche legate al gol di Milik, ha indubbiamente lasciato delle scorie in casa Juve. Leonardo Bonucci, che già subito dopo il fischio dell’arbitro si era espresso con rabbia sulla vicenda, è tornato a parlarne via Twitter. Sui social, il difensore bianconero ha spiegato: “Trasformiamo la rabbia, per ciò che ci è stato depredato, in energia per mercoledì. Sarà una partita difficile e servirà l’aiuto di tutti”.

Foto: Bonucci Instagram