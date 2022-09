Juventus, Marelli sul gol annullato: “Decisione incomprensibile. Bonucci non incide minimamente “

Polemiche a non finire nel finale incredibile di Juventus–Salernitana. Arkadiusz Milik trova il gol del vantaggio, ma dopo il consulto con il VAR, arbitro Marcenaro annulla il gol del possibile 3-2 per un fuorigioco considerato attivo di Leonardo Bonucci. Durante la serata di Dazn, l’ex arbitro Luca Marelli ha esaminato l’episodio: “Per capire ciò che è successo serve valutare il fuorigioco attivo. Il regolamento dice nella regola 11 che un giocatore per partecipare attivamente al gioco deve “impattare”, cioè avere un’influenza sull’azione. Qua c’è un colpo di testa di Milik, Bonucci è in fuorigioco ma non incide, fra l’altro è pure trattenuto dal difensore della Salernitana. Per me la decisione rimane incomprensibile. In questo caso non c’è un impedimento, è anzi il difensore che trattiene Bonucci. E il portiere non subisce alcun danno da Bonucci, non lo vede neanche nell’occasione“.

Foto: Twitter Marelli