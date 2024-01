Bonucci-Fenerbahce, dalla sorpresa di domenica alla svolta in arrivo

Leonardo Bonucci viaggia spedito verso il Fenerbahce. Assolutamente confermate le indiscrezioni di domenica scorsa, un’autentica sorpresa che si sta materializzando. Bonucci sta risolvendo il contratto con l’Union Berlino e si legherà prevedibilmente fino a giugno al club turco. Siamo entrati nella fase finale della trattativa, al punto che presto Bonucci potrebbe essere a Istanbul per le visite. L’ex Juve ha cercato in ogni modo di tornare in Serie A, ma il suo futuro si chiama Fenerbahce.

Foto: Instagram Union Berlino