Bonucci: “Candreva? Guardate il taglio dell’erba, è più in basso di me. E la mia posizione non è attiva”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il capitano della Juventus, Leonardo Bonucci, ha analizzato il gol annullato a Milik per un suo fuorigioco considerato attivo, puntando però il dito sulla posizione di Candreva (dubbio sollevato anche da Massimiliano Allegri): “E’ stato rilevato un fuorigioco attivo… questa è stata la spiegazione. Premesso che Sepe non ci sarebbe mai arrivato, la mia posizione non influisce in alcun modo sull’eventuale intervento del portiere. E poi c’è il dubbio che non venga calcolata la posizione di Candreva. Le immagini, pur non essendo nitide, sembrano dare merito al lavoro del VAR? Faccio fatica a pensarlo, io sono a meno di un metro dalla linea, Candreva è molto più basso, lo dice il taglio dell’erba. Mi auguro che loro abbiano tenuto in considerazione la posizione di Candreva, forse non lo sapremo mai. A prescindere comunque la mia posizione non è attiva. Il difensore poi mi prende la maglia, era diventata bianca come la loro. Detto questo c’è da rammaricarci per il primo tempo a prescindere dagli errori arbitrali“.

Foto: Bonucci Instagram