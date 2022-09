Fuorigioco Bonucci, Allegri alimenta i dubbi: “Candreva dov’era?”

Intervenuto ai microfoni di Dazn al termine di Juventus–Salernitana, Massimiliano Allegri aggiunge ulteriori dubbi sul gol annullato a Milik per la posizione di fuorigioco reputato attivi di Bonucci: “Il gol annullato a Milik nel recupero? Non voglio sapere niente. Io con gli arbitri non parlo mai. Che idea mi sono fatto? E’ un dato di fatto, è stato annullato un gol che non so se è buono o no. Vorrei solo rivedere le immagini perché c’è Candreva che secondo me è sotto la linea là vicino alla bandierina… ma le immagini non sono chiare. Gli arbitri comunque vanno lasciati stare, i protagonisti sono i giocatori. Bonucci sul gol di Milik poi viene strattonato… L’arbitro comunque è stato bravo come bravi sono gli altri arbitri“.

Foto: Twitter Juventus