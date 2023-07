Bonucci acclamato dai tifosi al J Medical

Leonardo Bonucci si è presentato stamattina al J Medical per effettuare le visite mediche. I tifosi presenti lo hanno acclamato, prendendo in posizione a suo favore dopo che la dirigenza della Juventus e l’allenatore Allegri hanno deciso di metterlo fuori rosa. L’ormai ex capitano dei bianconeri ha salutato riconoscente i sostenitori, spiegando loro che si sarebbe concesso in un secondo momento agli autografi. Questo però non gli ha impedito di posare per una foto con un ragazzo in sedia a rotelle.

Foto: Instagram Juventus